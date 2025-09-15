「広島−ヤクルト」（１５日、マツダスタジアム）広島の秋山翔吾外野手が守備で魅せた。４点リードの三回１死。青柳が放った打球は一、二塁間を破った。あらかじめ浅めの守備位置だった右翼・秋山は素早くチャージすると、一塁へ送球。右ゴロを完成させ、ヤクルトのチーム初安打を阻止した。１４日・同戦では六回に痛恨の落球で決勝点を献上。守備の名手が前日のミスを挽回する好プレーを披露した。