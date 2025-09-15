プロ麻雀リーグ「Mリーグ2025−26」の開幕イベントが行われる15日、都内で、渋谷ABEMASの選手たちが取材に応じた。多井隆晴が“キャプテン”としての意気込みを語った。開幕を迎えた心境を聞かれ、「僕は生まれ変わりました」と神妙な面持ちで話した。「チームって何だろう、と、この10日間考えました。僕なりに結論が出ました。やっぱりチームを大切にする心が大事なんだな、って。本当に思ったんですよ」と説明した。「昔の、あ