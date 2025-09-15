◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（１５日・甲子園）阪神の佐藤輝明内野手が、３７号２ランを放った。２―１の３回１死一塁、中日・松葉の変化球をバックスクリーン右に運んだ。自身９戦ぶりの一発は打球速度１８０キロの豪快弾となった。試合前時点で今季９１打点だったが、初回の適時打を含めて９４打点に到達。２０２３年の９２打点を超え、自己最多となった。さらに新人から５年目までの通算打点で長嶋茂雄に並ぶ４０４