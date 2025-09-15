◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ヤクルト（１５日・マツダスタジアム）広島の秋山翔吾外野手が「ライトゴロ」を成立させた。３回１死、ヤクルト・青柳の右前への打球を素早く捕球して一塁に送球し、アウトにした。ＮＰＢ復帰戦の青柳の安打を阻止した。前夜１４日は、痛恨の逆転負けを招く失策があった。６回に２点リードから同点に追い付かれ、なおも２死一、二塁からオスナの飛球をまさかの落球。この適時失策が決勝点となった