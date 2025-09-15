◆全日本プロレス「第１２回王道トーナメント」（１５日、後楽園ホール）観衆１４６９全日本プロレスは１５日、後楽園ホールで「第１２回王道トーナメント」準決勝・優勝決定戦を開催した。第１試合前に今月７日に敗血症のため２１歳で亡くなった長尾一大心（ながお・たいしん）選手の追悼式を行った。式では、大会に参加する全選手がリングを囲み選手会長の宮原健斗が遺影、鈴木秀樹が遺骨を抱きリングに上がった。長尾選