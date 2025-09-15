◇セ・リーグ阪神―中日（2025年9月15日甲子園）阪神・佐藤輝明内野手（26）が、中日戦の3回1死一塁から中堅右へ37号2ランを放った。9月4日同戦（バンテリンドーム）以来、9試合ぶりの一発。打点も「94」とし、キャリアハイを更新した。