東京・お台場に10月オープンする、バスケットボールの国際試合などの会場となる施設の開業式が行われました。【映像】新アリーナの外観＆内部の様子「臨海副都心におきましてはエンターテインメント施設などが次々に開業が予定されています。このチャンスを捉えてさらなる賑わいを生み出していきたい」（東京都 小池知事）お台場の青海エリアで10月3日にオープンする「TOYOTA ARENA TOKYO」は、地上6階、地下1階建ての複合型施