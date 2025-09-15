神奈川県横須賀市の住宅で、同居する90歳の母親を包丁で刺し殺害したとして、59歳の男が逮捕されました。男は事件後、自ら警察に通報していました。【映像】現場周辺の様子無職の久保元夫容疑者（59）は、14日、横須賀市大津町の自宅で母親の五百子さん（90）の胸を包丁で刺し、殺害した疑いがもたれています。警察によりますと、久保容疑者が「母を殺してしまった」と自ら110番通報したことで事件が発覚しました。駆けつけ