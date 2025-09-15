神奈川県横須賀市の住宅で、59歳の男が同居する90歳の母親の胸を包丁で刺すなどして殺害したとして逮捕されました。殺人の疑いで逮捕されたのは、神奈川県横須賀市の無職・久保元夫容疑者（59）で、きのう、同居する母親・五百子さん（90）の胸を包丁で刺すなどして殺害した疑いがもたれています。警察によりますと、きのうの午後9時半すぎ、久保容疑者が「母を殺してしまった」と110番通報し、駆けつけた警察官が寝室の布団の上で