◇プロ野球セ・リーグ 阪神-中日(15日、甲子園球場)阪神の佐藤輝明選手がリーグトップを独走する37号2ランを放ちました。1点リードの3回1アウト1塁の場面で、松葉貴大投手にカウント2-2と追い込まれますが、５球目のチェンジアップを右中間スタンドへ。追加点となる今季37本目のアーチで3点リードに広げました。今季はすでに昨季までの自己最多24本塁打を大幅更新。この日は初回にもタイムリー二塁打を放ち、3打点をマークし、今季