お笑いタレントのヒロシ（53）が15日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。大型二輪免許を取得したことを明かした。20年前「ヒロシです」が大ブレイク。「一発屋」と言われたこともあったが、その後、「キャンプ芸人」として大人気となったキャンプ番組でアメリカにロケに行ったことを振り返り、「ルート66という…真っすぐの道。あそこをバイクで、キャンプ道具を積んで、キャンプをしながら旅行する番組