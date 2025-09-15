部屋に溜まっていくペットボトル、山積みの靴下や服――片付けない反抗期の息子に対し、母親が取った対抗策は、お弁当に海苔文字でメッセージを込める“嫌がらせ弁当”でした。「ペットボトルや始めんの？」「きがつきゃ もうすぐ ゴミやしき」などの直球な言葉を詰め込んだ“メッセージ弁当”は、やがて親子の心のやりとりの記録にもなっていきました。【お弁当の写真をもっと見る】「ペットボトルや始めんの？」「何本ためるつも