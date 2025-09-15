私はヒサエ（31）。今日は弟のアツシ（28）に娘のミミ（2）を預けて、美容室に行ったりぶらぶらしたり、ひとりの時間を満喫しました。本当に、こんなすっきりしたひとりの時間はミミを産んでからはじめてのことです。しかしミミを迎えに行ったら弟嫁のミサキ（28）ちゃんから「遅刻だ」と文句を言われて、ついカッとなって言い返してしまいました。弟がいいと言ってくれているんだから、いいじゃないの。そう思っていると、母から