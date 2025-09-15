嵩の代わりに思いを語るのぶNHK連続テレビ小説「あんぱん」の第25週「快傑アンパンマン」は16日、第122回が放送される。「怪傑アンパンマン」のミュージカル制作が動き出し、多忙な嵩(北村匠海)の代わりに、のぶ(今田美桜)がアンパンマンへの思いを語る。〈第122回あらすじ〉 いせたくや(大森元貴)の提案を受けて、「快傑アンパンマン」のミュージカル制作が動き出す。しかし、多忙な嵩は打ち合わせに参加できず、代わ