静岡県牧之原市で開かれたのは、「牧之原市復興支援マルシェ」です。 【写真を見る】竜巻被害を受けた牧之原市で復興を支援するマルシェ開催 地元の飲食店など20の店が並び、午前9時のオープンから多くの人で賑わいました。 会場内では竜巻被害を支援する募金も受け付けていて、きょうの出店料と共に地元に寄付されるということです。