＜クローガー・クイーンシティ選手権最終日◇14日◇TPCリバーズ・ベンド（オハイオ州）◇6876ヤード・パー72＞世界ランキング1位の22歳、ジーノ・ティティクル（タイ）にとって、今季2勝目がかかった最終18番（パー5）は“悲劇”の舞台となった。〈連続写真〉双子でもスイングが違う？ 妹・千怜はシャットフェースで左に振り抜く！今大会で優勝したチャーリー・ハル（イングランド）に、1打リードで迎えた最終ホール。ティティク