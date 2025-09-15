静岡県藤枝市で県中部に住む未成年の女性にわいせつな行為をした疑いで会社員の男（33）が逮捕されました。 逮捕されたのは愛知県扶桑町の会社員の男（33）です。 男は9月14日午後6時から7時頃までの間、藤枝市内で静岡県中部に住む未成年女性の体を触るわいせつな行為をした疑いがもたれています。 男は警察の調べに対し容疑を認めているということです。男と女性に面識があったかについては捜査中です。