女優の蒼井優が１４日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」に出演。母となってからの大きな変化を明かした。この日は「ニュースになった話＆その続き初公開ＳＰ」として、女優の上戸彩とともに出演した回の未公開シーンが放送された。蒼井は２０１９年に南海キャンディーズの山里亮太と結婚し、２２年に第１子となる女児を出産。ＭＣの山崎育三郎から「変化ありました？現場でお芝居していて。ママとして参加した時に」と