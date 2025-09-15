実業家・西村博之（ひろゆき）氏（48）が15日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、神様に感謝する“才能”について言及した。ひろゆき氏は「多くの有名人が性欲を管理できずにやらかすのを見てきた結果、インドア派で性欲が薄く生まれた事に感謝する40代のおいらです。今日は朝から家族でジグソーパズルです」とポスト。ひろゆき氏は今年5月にもYouTube動画で「僕が神様に感謝しているのが、性欲がうすいことなんですよ