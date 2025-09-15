トヨタ自動車は１５日、多目的施設「トヨタアリーナ東京」（東京都江東区）の開業記念式典を開いた。スポーツや音楽イベントで年間延べ１５０万人の集客を目指しており、東京・お台場のにぎわい創出を狙う。式典で小池百合子・東京都知事は「臨海副都心では（複数の施設をつなぐ）回遊性の向上が重要だ。まもなくサービス開始となる次世代型モビリティー（移動手段）の運行にトヨタグループと連携して取り組む」と述べ、お台場