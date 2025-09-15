『日本高校ダンス部選手権』の全国決勝大会に出場し、全国7位の好成績をおさめた新潟清心女子中学・高等学校のダンス部。これまでにも様々なコンクールで好成績を残してきたダンス部の強さの秘訣に迫った。 ■ダンス部の強豪新潟清心女子 新潟市西区の清心女子中学・高等学校。蒸し暑い体育館で練習していたのは、元気いっぱいのダンス部のメンバーだ。 これまで様々なコンクールで数々の好成績を収めて