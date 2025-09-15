「広島−ヤクルト」（１５日、マツダスタジアム）広島が初回に４点を先制した。相手先発は移籍後初登板初先発の青柳。先頭の中村奨が四球で出塁すると、羽月が中前打で無死一、二塁。続く小園は一、二塁間を破る右前適時打で先制に成功した。なおも無死一、三塁でファビアンが外角のスライダーを中前に運び、２点目。続く坂倉も右前適時打を放ち、クリーンアップが３者連続タイムリーをマーク。秋山の二ゴロ併殺間に４点目