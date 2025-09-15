歌手の氷川きよしが１４日、日本テレビ系「おしゃれクリップ」に出演。休養中の生活を明かした。番組では「ニュースになった話＆初出しＳＰ」と題し、未公開映像などを放送した。氷川は２０２２年１月、同年いっぱいを持って活動を休止することを発表。新会社を設立し、昨年８月に音楽活動を再スタートした。休養中は「ロスに２か月間行ってて…」と米・ロサンゼルスで過ごしていたという氷川。「ハリウッドのとこ見に行っ