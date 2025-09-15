麻雀プロリーグ「Ｍ．ＬＥＡＧＵＥ（Ｍリーグ）」２０２５―２６シーズンが１５日、開幕。Ｍリーグ?復帰?となったＥＸ風林火山の内川幸太郎は「これ勝ってこいというところで勝ってきたい」と意気込んだ。今季の風林火山は二階堂亜樹、勝又健志に加え、昨シーズンまでＫＡＤＯＫＡＷＡサクラナイツのメンバーだった内川幸太郎、オーディションを勝ち抜いた永井孝典の４人体制となった。ユニホームが変わった内川は「ただいま