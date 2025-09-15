アイドルグループ「≠ＭＥ」の尾木波菜、落合希来里、鈴木瞳美らが１５日、都内で行われたライブ＆ドキュメンタリー映画「≠ＭＥＴＨＥＭＯＶＩＥ―約束の歌―」大ヒット御礼舞台あいさつに登場した。尾木は、過去の映像が恥ずかしかったというが「第一に、自分が歩いてきた軌跡が映像に残るのは人生にとってかけがえのないことになるんだろうな」と目を細め、「アイドルになれた尊さや今の環境、メンバーに感謝の気持ち」