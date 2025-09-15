【死ぬまでにやりたいこれだけのこと】ラッシャー板前さんは芸能生活42年目で初講演会「抱腹絶倒の体験談で全国を回りたい」秋元順子さん（歌手／78歳）◇◇◇58歳でメジャーデビュー、「愛のままで…」の大ヒットで知られる秋元順子さん。今も超遅咲きの歌手として元気に活躍しているが、やりたいことも次から次に……。パワフルだ。■「心の鷗」をリリース昨年のことになりますが、世界的なビジネス誌「