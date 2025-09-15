コメディアン萩本欽一（84）が、14日放送のテレビ朝日系「有働Times」（日曜後8・56）のインタビューに答え、芸能界引退を決意した出来事について語った。インタビュアーのフリーアナウンサー有働由美子からは「欽ちゃんが一番、悩んだことって、いつですか？」と問われた。萩本は「一番悩んで、最終的には“俺は人生がアドリブなんだ”と結論が出たのはね、テレビの前で“子供と奥さんがいます。すみません”って頭を下げた