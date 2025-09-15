俳優の杉浦太陽（44）が15日、自身のインスタグラムを更新。8月に誕生した第5子で次女の夢空ちゃんが“お散歩デビュー”したことを報告した。杉浦は「夢ちゃん初めてベビーカーでお散歩」と書き出し、妻でタレントの辻希美とベビーカーに乗って眠る夢空ちゃんとの3ショットをアップ。「外の空気は気持ちよかったねぇ」と記していた。杉浦と辻は2007年に結婚。同年にインフルエンサーとして活躍中の第1子長女の希空（のあ）、