14日、州知事選が行われたロシア・イルクーツク州の投票所（タス＝共同）【モスクワ共同】ロシアで12〜14日に統一地方選が実施された。住民の直接投票による知事・首長選が行われた20地方での15日までの暫定開票結果によると、与党「統一ロシア」の推薦候補が6割前後〜9割前後を得票して全勝を確実にした。ウクライナ侵攻を続けるプーチン政権を支える与党が信任される結果となった。中央選挙管理委員会のパムフィロワ委員長に