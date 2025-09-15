男子で優勝した内藤智文（中央）。左は2位の葛西紀明、右は3位の成田絆＝白馬ジャンプ競技場ノルディックスキーの白馬サマージャンプ大会は15日、長野県の白馬ジャンプ競技場（ヒルサイズ＝HS134メートル）で行われ、男子は内藤智文（山形市役所）が1回目に129メートル、2回目に135メートルを飛び、合計266.7点で制した。53歳の葛西紀明（土屋ホーム）が219.9点で2位に入った。女子は宮嶋林湖（松本大）が209.9点で優勝した。