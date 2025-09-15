お笑いタレントのヒロシ（53）が15日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。猫を飼い始めてからの生活について語った。20年前「ヒロシです」が大ブレイク。「一発屋」と言われたこともあったが、その後は、キャンプ芸人として大人気となった。「一人で生きていく」と公言していたヒロシだが、現在は3年前に引き取った2匹の保護猫「あっちゃん」と「櫻」と東京に住んでいると明かした。するとMCの黒柳徹子（9