日本時間8月27日から9月15日にかけて開催された「FIBAユーロバスケット2025」は、ドイツ代表の優勝で幕を下ろした。今年はドイツが金メダル、トルコ代表が銀メダル、ギリシャ代表が銅メダルを勝ち獲った。 今大会を終えて発表された個人賞とオールスター5（大会ベスト5）、スタッツリーダーズは下記のとおり。オールスター5入りしたドイツのフランツ・ワグナー（オー