（台北中央社）台湾高速鉄道（高鉄、新幹線）は15日、静かな車内づくりの一環として、電子機器で動画を視聴する乗客に対しイヤホンを使用することなどを求め、守らない乗客への声かけを始めると発表した。22日には旅客輸送に関する規則の一部を改正し、注意に従わない乗客には降車を求めることもできるようにする。改正規則では、電子機器はマナーモードに設定するかイヤホンを使用し、通話などの際にはデッキに移動するよう求める