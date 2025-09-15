（台北中央社）俳優で歌手の中島健人が14日、北部・新北市のZepp New Taipeiで初の海外公演「KENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 in TAIPEI “N / bias” 凱」を行った。台湾で広く知られる人気歌手ジェイ・チョウ（周杰倫）の「晴天」を中国語で歌った他、「迷夢」の一部の歌詞を中国語に変えて披露するなど台湾ならではのステージを届け、約2200人のファンから割れんばかりの歓声を浴びた。「ピカレスク」や「CANDY 2024」など全17曲