中国メディアの環球時報によると、上海市黄浦区人民法院は12日、火鍋チェーン「海底撈」の放尿事件で一審判決を言い渡し、関与した17歳の未成年男子2人の両親に対し、海底撈の各種損失計220万元（約4400万円）を賠償するよう命じた。2人は2月24日、海底撈の上海市内にある店舗で、テーブルの上に立ち上がって火鍋内に放尿する動画を撮影し、数日後にSNSで拡散させた。その後、上海市警察が2人の身柄を拘束し、行政拘留の処罰を科し