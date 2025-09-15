北海道小樽市の国道で2025年9月15日午後1時半ごろ、女性が運転するバイクの単独事故がありました。事故があったのは、小樽市張碓町の国道5号です。午後1時半ごろ、一緒にバイクで走行していたとみられる女性の家族が消防に通報しました。消防によりますと、バイクはカーブを曲がり切れずにガードレールに衝突したとみられるということです。この事故で、バイクを運転していた30代女性が意識不明の状態で病院に搬