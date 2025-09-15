K―1元3階級制覇王者の格闘家・武尊（34）とその妻でタレントの川口葵（26）が14日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にそろってゲスト出演。ケンカの原因を語った。7月に結婚を発表したばかりの2人。占い師から「何を考えているのか分からない。本音が見えない」と指摘された川口は「凄い」と図星の様子だった。武尊は「それでケンカしますね。感情を全然出さないので、こっちは分か