東京・お台場に誕生する「TOYOTA ARENA TOKYO」で、来月の開業を前に記念式典が開かれ、トヨタ自動車の豊田会長やプロバスケットボール選手らによるトークセッションが行われました。「TOYOTA ARENA TOKYO」は、プロバスケットボールチーム「アルバルク東京」の本拠地となるほか、様々な種目のスポーツイベントやコンサートが開かれます。15日、開業記念式典が開かれ、東京都の小池知事らが登壇したほか、トヨタ自動車の豊田会長や