ボクシングの元日本スーパーライト級王者の細川バレンタイン氏が１５日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。世界４団体スーパーバンタム級統一王者・井上尚弥（大橋）対ＷＢＡ同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）に言及した。試合は井上が終始井上がペースを握り、判定で３―０の大差勝ちで、史上最多の４団体統一王座５度目の防衛を果たした。「序盤から中盤でＫＯ勝ちを予想していた」という