俳優の志尊淳が１４日、日本テレビ系「おしゃれクリップ」に出演。母との絆が深まったエピソードを涙ながらに明かした。この日、番組では「ニュースになった話＆初出しＳＰ」と題し、未公開映像などを放送。志尊は３年前に母が病気になったことを告白した。志尊は「母親が『携帯を買いたい』って言ってて。いざ買いに行こうってなったら、母親が『体調悪いから今日止めとくわ』みたいな。はぁ？スケジュール調整したのに、っ