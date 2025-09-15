パドレスのダルビッシュ有投手（３９）が１４日（日本時間１５日）、本拠地ロッキーズ戦に先発。４回にソロを許した以外、相手に得点を許さなかった。６回に先頭から連打を許し降板すると、２番手・エストラーダが３ランを浴びた。ダルビッシュは５回０／３を投げて８２球４安打３失点５奪三振でチームの９―６での勝利に貢献した。試合後、右腕は地元メディアの取材に「（体の状態は）だいぶいい状態にはなってきています。