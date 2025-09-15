女優の蒼井優が１４日、日本テレビ系「おしゃれクリップ」に出演。母になってからの芝居について言及した。この日、番組では「ニュースになった話＆初出しＳＰ」と題し、未公開映像などを放送。蒼井と女優の上戸彩の出演回を初公開した。蒼井は２０１９年６月に「南海キャンディーズ」の山里亮太との結婚を発表。２２年８月に第１子を出産したことを報告している。母になったことで、自身の芝居にも変化があったといい「全