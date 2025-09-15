■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）9/11、NYダウ＋607ドル高、46,108ドル2）9/12、NYダウ▲273ドル安、45,834ドル【前回は】相場展望9月11日号米国株: 9/17の「利下げ決定」、トランプ関税の最高裁判決に注目日本株: 国民の石破氏への期待は「泡」となって消えた●2．米国株：米国株にオラクルという新星が現れる1）米国株相場は、オラクルの好決算をきっかけに「オラクル狂騒曲」の様相で上昇・オラクルの株価