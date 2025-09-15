認知症のイメージイラスト（C）KSB 香川県は2025年の5月～6月、「高齢者の保健福祉」について県民にアンケート調査を行いました。 そのうち「将来の住まいと介護サービスの利用」に関する質問項目では、「介護が必要になっても、できる限り、現在の住まいや地域に住み続けたい」と回答した人が最も多く（39.2％）、続いて「介護が必要になったときに、施設（特別養護老人ホームなど）に入所