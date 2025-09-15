有楽製菓はブラックサンダーで有名ですが、実は「デラックスミルクチョコレート」という製品を1979年から販売しています。さらに、デラックスミルクチョコレートを4mmの薄さに仕上げた「デラックスミルクチョコレート 薄板」も存在。2種類のチョコレートがGIGAZINE編集部に届いたので、一体どんな味なのか実際に食べて確かめてみました。デラックスミルクチョコレート - 商品ラインアップ - 商品情報 | 有楽製菓https://www.yuraku