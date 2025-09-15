幅5センチのライン上で技を競うスラックラインのワールドカップが14日、長野県小布施町で6年ぶりに開かれ、会場は熱気に包まれました。地元出身の高校生が出場する中、頂点に立ったのは…。小布施町で開かれたスラックラインワールドカップには日本など9か国の11歳から33歳までの男女16人が出場しました。小布施町での開催は6年ぶりです。注目は地元出身の高校3年生、林映心選手18歳です。5歳の頃に競技を始めた林選手