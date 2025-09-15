◇パ・リーグ楽天―ロッテ（2025年9月15日楽天モバイル）上半身のコンディション不良が癒え、7月1日のロッテ戦以来、76日ぶりに先発した楽天のスペンサー・ハワード投手（29）が3回2/3を7安打4失点で降板した。初回無死一、二塁からソトに先制の左前適時打を許し、3回には上田の適時二塁打、友杉の中前適時打などで3失点。降板後は「久しぶりの1軍での登板だったけど、なかなか自分のやりたい投球ができませんでした。次