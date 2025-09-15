岐阜・高山市で車が約10メートルの崖から転落する様子をカメラが捉えた。目撃者が救助に向かい、男女2人を救出。居眠り運転が原因とみられ、目撃者は「早めの休憩が大切」と語った。前の車がふらつき始め…そのまま崖下へ雨の岐阜・高山市。山あいの道路で目撃されたのは、転落事故の瞬間だ。目撃者がいた車内では「あっ！落ちそう！」「わーーーーー！？」「ちょ警察連絡しようか…うわっどうしよう」と緊迫した様子の声が上がっ