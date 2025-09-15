開業まで1カ月をきった東京お台場エリアの「TOYOTAARENATOKYO」で15日、開業記念式典が行われました。10月3日に開業が予定されている「TOYOTAARENATOKYO」は、およそ1万人の収容で、スポーツを中心に様々なイベントを行うことができます。開業を記念して行われた式典には、東京都の小池百合子知事や、トヨタ自動車の豊田章男会長などが出席しました。トヨタ自動車・豊田章男会長：皆様方と一緒に作っていくアリーナと考え