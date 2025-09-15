今夏ACミランに加入したクロアチア代表MFルカ・モドリッチはセリエAで新たな歴史を作ったようだ。ミラン加入からすべての試合でスタメン出場を飾っていたモドリッチは中断明けとなるセリエA第3節のボローニャ戦でもスタメンで出場すると、スコアレスで迎えた61分、右サイドのアレクシス・サーレマーケルスからのクロスに右足一閃。GKが届かない位置に冷静に流し込んだ。このモドリッチの移籍後初ゴールが決勝点となり、ミランはボ